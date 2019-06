PLDM are o nouă conducere. Ce alte decizii au fost luate în cadrul Consiliului Politic Național al partidului

Partidul Liberal Democrat din Moldova va participa în calitate de concurent electoral la alegerile locale generale. Totodată, s-au operat modificări în organele de conducere ale PLDM și s-au votat vicepreședinții fracțiunii. Un anunț în acest sens a fost făcut după ședința de astăzi, 30 iunie, a Consiliului Politic Național (CPN) al Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Astfel, cu majoritatea de voturi, în calitate de vicepreședinți ai PLDM au fost votați Alexandru Bujoreanu și Iulian David. În același timp, au fost excluși 12 membri din Consiliului Politic Național și cooptați alții 11. Totodată, s-au exclus 4 membri din Biroul Permanent Central al PLDM și s-au cooptat 2 membrii noi.

Totodată, după discuții și dezbateri, CPN a luat decizia ca PLDM să participe în calitate de concurent electoral la alegerile locale generale, care vor avea loc la 20 octombrie 2019.

Președintele PLDM, Tudor Deliu a spus că membrii PLDM trebuie să fie pregătiți pentru campania locală, să nu existe nicio ezitare și să creadă în puterea voinței.

La finalul ședinței, membrii liberal-democrați au votat o Declarație prin care îndeamnă cetățenii să se alăture echipei reînnoite a PLDM și să se implice, pentru binele comunităților din care provin.

Cei șase vicepreședinți ai Partidului Liberal Democrat, dar și membrii Biroului Permanent Central al partidului, au fost demiși in corpore în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al PLDM din 24 martie.