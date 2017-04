PL sesizează Curtea Constituțională privind decretul președintelui

Par­ti­dul Libe­ral a depus o sesi­za­re la Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă pri­vind sem­na­rea decre­tu­lui de orga­ni­za­re a unui refe­ren­dum.

„Acest decret este unul necon­sti­tu­țio­nal și de ace­ea sesi­zăm Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă. Dacă ești pre­șe­din­te­le țării tre­bu­ie să ții cont ce spu­ne Con­sti­tu­ția și Legi­sla­ția țării pe care o con­du­ci. Acest subiect este deja epu­i­zat. Con­si­der că decla­ra­ți­i­le lui Dodon sunt doar niș­te nor­me populis­te. Un pre­șe­din­te care are atri­bu­ții zero, decât deco­ra­rea cetă­țe­ni­lor, nu poa­te să cea­ră drep­tul de a dizol­va Par­la­men­tul. Atun­ci când nu faci decât decla­ra­ții populis­te și nu-ți asu­mi nicio răs­pun­de­re, de ce vrei să dizol­vi Par­la­men­tul? Unii mun­cesc, iar alții vor să pună nota, dar nu este corect. Noi sun­tem o repu­bli­că par­la­men­ta­ră și nu vom juca pe pla­cul lui Igor Dodon, care vrea să devi­nă auto­ri­tar și toți să tre­mu­re în fața lui doar pen­tru că are votul cetă­țe­ni­lor”, a decla­rat Mihai Ghim­pu, lide­rul PL.