Piața Centrală rămâne, din nou, fără șef. A fost numit un nou director interimar

La 24 iunie 2019, omul de afaceri Viorel Braga era numit noul șef interimar al Întreprinderii Municipale „Piața Centrală”. Acesta a fost prezentat de Ruslan Codreanu, după ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău. La câteva zile după anunț, Codreanu a anunțat însă că Braga a demisionat din funcție.

„Șeful numit la ÎM Piața Centrală săptămâna trecută, un tânăr manager cu potențial, și-a dat ieri demisia doar după 4 zile de muncă. Deși a început în forță, având echipă și un plan bine pus la punct, din motive de sănătate a trebuit să se retragă. Îmi pare rău și-i doresc foarte multă sănătate”, a precizat primarul interimar al capitalei, care a anunțat noul director interimar.

„De astăzi, noul director interimar la Piața Centrală va fi dl Iurie Vasilenco, un domn cu experiență în domeniul juridic, care vine din sistemul organelor de drept și a activat ca ofițer de investigare a fraudelor economice. Îi spun mult succes și are toată susținerea mea! Tot ce îmi doresc este ca în Piața Centrală să fie curățenie, să nu se mai colecteze bani de la antreprenori, iar întreprinderea municipală să funcționeze transparent și să creeze condiții în special pentru producătorii autohtoni, dar nu doar pentru buzunarele unora”, a precizat edilul.

Ruslan Codreanu a demis întreaga conducere a Pieţei Centrale la 21 iu nie 2019. Potrivit edilului interimar „erau datorii de peste 60 de milioane de lei, care ar trebui să fie acoperite din bugetul primăriei”. Declaraţiile au fost facute la, 21 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă. Anterior, conducerea Pieței Centrale fusese schimbată în luna aprilie 2019.