Pentru ce a mulțumit Dodon Moscovei, ce a cerut și despre ce i-a informat pe „colegii săi ruși”

Șeful statului, Igor Dodon, a cerut astăzi, 17 iulie, la Moscova, reducerea tarifelor la gaze pentru R. Moldova începând cu 1 septembrie. Solicitarea a fost înaintată lui Dmitri Kozak, viceprim-ministrul Federației Ruse și reprezentant special al președintelui F. Ruse pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare comercial-economică cu R. Moldova.

Igor Dodon l-a luat la Moscova, pentru aparticipa la întrevedere, și pe Vadim Ceban, candidatul Chișinăului la funcția de președinte al consiliului de administrație al „Moldovagaz”, companie care importă gazele rusești, fiind deținută de concernul rus Gazprom împreună cu guvernul moldovean.

„În mod aparte, am discutat subiecte ce țin de asigurarea neîntreruptă a țării noastre cu gaze naturale, ținînd cont de faptul că acordul cu privire la tranzitarea teritoriului Ucrainei expiră la finele anului curent. Totodată, am examinat solicitarea părții moldovenești de a ne oferi reduceri la tarifele pentru gaze, începînd cu ‪1 septembrie‬ curent”, este menționat în comunicatul președinției referitor, fără a fi precizat care a fost reacția oficialului rus.

Potrivit comunicatului, Igor Dodon a adresat mulțumiri conducerii Federației Ruse „pentru prelungirea regimului preferențial de export pentru cinci categorii de produse pe piața rusă, exprimîndu-și speranța că în viitor, va reuși să coordoneze extinderea listei mărfurilor care vor putea fi exportate fără taxe vamale”.

În contextul relațiilor bilaterale, Igor Dodon a vorbit despre „importanța desfășurării Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru cooperare comercial-economică”, în cadrul căreia s-ar preconiza „depășirea perioadei de stagnare în relațiile bilaterale”.

Referindu-se la problematica transnistreană, părțile au făcut un schimb de opinii vizavi de rezultatele întrevederii cu reprezentanții mediatorilor și observatorilor din cadrul formatului “5+2”: Rusia, Ucraina, OSCE, SUA și UE.