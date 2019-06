PDM convoacă astăzi Consiliul Politic Național

Partidul Democrat convoacă astăzi, 29 iulie, Consiliul Politic Național, în cadrul căruia urmează a fi luate mai multe decizii importante referitor la reorganizarea formațiunii, schimbarea conducerii și, inclusiv, eventuala trecere în alt sediu.

Despre aceasta anunțat președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, în cadrul emisiunii Politica de la TV8. Totodată, pe lângă alegerea noului președinte, sunt așteptate și demisii.

Tot astăzi, urmează să numească noul lider al formațiunii. Totul după ce în dimineața zilei de 24 iunie, Vlad Plahotniuc și-a dat demisia din funcția de lider al PDM.