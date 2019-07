PDM a înaintat o moțiune simplă asupra activității ministrei Finanțelor și cere demisia Nataliei Gavrilița

Partidul Democrat (PDM) se arată nemulțumit de noile măsuri fiscale anunțate anterior de către Ministerul Finanțelor. În acest sens, în cadrul ședinței Parlamentului, democrații au înaintat o moțiune simplă asupra activității ministrei Finanțelor, Natalia Gavrilița, solicitând demiterea ei din funcție.

În acest sens, democrații solicită inițierea procedurii de demitere a ministrei Finanțelor, publicarea angajamentelor luate de R. Moldova față de Fondul Monetar Internațional (FMI), dar și stoparea inițiativelor fiscale, care în opinia PDM, „vor duce la distrugerea unor ramuri întregi ale economiei”.

La 23 iulie, Natalia Gavriliță a anunțat că Ministerul Finanțelor propune mai multe măsuri fiscale, „agreate cu FMI”, menite să mobilizeze resurse adiționale pentru bugetul anului 2020. Acestea ar fi de trei tipuri și s-ar referi la: anularea unor decizii ale guvernării precedente „care duceau la contrabandă și la încălcări”, anularea unor scutiri fiscale și mobilizarea resurselor care sunt menite să asigure echitatea fiscală, taxe plătite de cei bogați.