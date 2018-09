Pavel Filip s-a văzut cu Johannes Hahn. Ce mesaj a transmis comisarul european și ce a înțeles premierul

Aflat la New-York, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU, Pavel Filip a avut o întrevedere cu Johannes Hahn, comisar european pentru politica de extindere și vecinătate. Premierul a publicat pe pagina sa de Facebook câteva fotografii în care apare lângă Hahn, dar și un scurt comentariu despre faptul că „relația noastră cu UE este una de durată”.

Nici în comunicatul difuzat de Guvern nu este specificat mesajul critic al comisarului european.



Pe parcursul zilei de ieri și comisarul european a publicat pe Twitter o fotografie în care apare alături de Pavel Filip. Dacă mesajul publicat de premier a fost unul plin de speranță, Hahn scrie un mesaj cu totul opus.

Open, frank meeting w #Moldova's PM @filip_pavel @UN #UNGA2018. I expressed the very serious concern of the @EU_Commission and #EU Member States on the #ruleoflaw + democratic backsliding of t country. I handed over a list of #reform actions to be taken urgently by t government. pic.twitter.com/qW4d6ln9RJ

— Johannes Hahn (@JHahnEU) September 27, 2018