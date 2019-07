Partidul Nostru anunță că va participa la alegerile locale din 20 octombrie

Partidul Nostru a anunțat că va participa în alegerile locale din 20 octombrie. Totodată, au fost demişi toţi vicepreședinții partidului. Deciziile au fost luate ieri, 16 iulie, în cadrul ședinței Consiliului Naţional.

Potrivit unui comunicat de presă, în viitorul apropiat, în toate organizațiile teritoriale a partidului, vor avea loc ședințe la care va participa președintele partidului, Renato Usatîi.

Totodată, membrii Consiliului Național au decis unanim să susțină inițiativa lui Renato Usatîi privind demisia tuturor vicepreședinților partidului până la desfășurarea congresului extraordinar al partidului care va avea loc după alegerile locale.