Parlamentul deschide muzeul cadourilor primite de deputați

Biro­ul per­ma­nent al Par­la­men­tu­lui a decis că depu­ta­ții, con­si­li­e­rii și func­țio­na­rii din cadrul Secre­ta­ri­a­tu­lui Par­la­men­tu­lui vor tre­bui să decla­ra­re în ter­men de cin­ci zile cado­u­ri­le sim­bo­li­ce pe care le pri­mesc. Regu­la­men­tul cu pri­vi­re la evi­den­ța, eva­lu­a­rea, păs­tra­rea, uti­li­za­rea și răs­cum­pă­ra­rea cado­u­ri­lor sim­bo­li­ce, a celor ofe­ri­te din poli­te­țe sau cu pri­le­jul anu­mi­tor acțiu­ni de pro­to­col pre­su­pu­ne cre­a­rea Regis­tru­lui de evi­den­ță a cado­u­ri­lor, docu­ment public care urmea­ză a fi pla­sat anu­al pe pagi­na web a Legi­sla­ti­vu­lui. Par­la­men­tul a decis însă că nu toa­te cado­u­ri­le vor tre­bui decla­ra­te, ci doar cele care depă­șesc suma de o mie de lei (!), iar dacă depu­ta­tul plă­teș­te în buge­tul de stat cos­tul cado­u­lui, îl poa­te lua aca­să.

„Evi­den­ța și eva­lu­a­rea cado­u­ri­lor va fi făcu­tă de o Comi­sie spe­cia­lă din cadrul Secre­ta­ri­a­tu­lui Par­la­men­tu­lui, care va lua în con­si­de­ra­re pre­țul esti­ma­tiv indi­cat de bene­fi­ci­ar sau de docu­men­te­le care îl înso­țesc. În cazul în care valoa­rea cado­u­lui nu depă­șeș­te suma de 1 000 de lei, Comi­sia va res­ti­tui cado­ul bene­fi­ci­a­ru­lui. Dacă valoa­rea cado­u­lui depă­șeș­te 1 000 de lei, bene­fi­ci­a­rul îl poa­te răs­cum­pă­ra, achi­tând con­tra­va­loa­rea aces­tu­ia în ter­men de 30 de zile calen­da­ris­ti­ce în con­tul buge­tu­lui de stat. În cazul în care res­pec­ti­vul cadou are o valoa­re isto­ri­că, ști­in­ți­fi­că sau artis­ti­că, sta­bi­li­tă de exper­ții în dome­niu con­sul­ta­ți de Comi­sie, aces­ta va fi trans­mis cu titlu gra­tu­it în ges­tiu­nea muze­e­lor, bibli­o­te­ci­lor, altor insti­tu­ții, cu infor­ma­rea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii. Pro­du­se­le peri­sa­bi­le, meda­li­i­le, deco­ra­ți­i­le, insig­ne­le, ordi­ne­le, eșar­fe­le, coloa­ne­le, pri­mi­te în exer­ci­ta­rea func­ți­ei sunt excep­ta­te de la Regu­la­men­tul apro­bat”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al Par­la­men­tu­lui.

Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui, Comi­sia va face o inven­ta­ri­e­re a cado­u­ri­lor și va pro­pu­ne Pre­șe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui lis­ta cado­u­ri­lor ce pot fi trans­mi­se cu titlul gra­tu­it în sco­pu­ri cari­ta­bi­le sau pot fi înstră­i­na­te. Anu­al, pe pagi­na web a Par­la­men­tu­lui va fi publi­ca­tă lis­ta cado­u­ri­lor și a bene­fi­ci­a­ri­lor aces­to­ra. De ase­me­nea, cado­u­ri­le vor fi păs­tra­te în muze­ul Par­la­men­tu­lui și expu­se într-o sală de expo­zi­ție, pe care o va orga­ni­za Par­la­men­tul.

Deși pro­mi­te că va face publi­ce cado­u­ri­le depu­ta­ți­lor, Par­la­men­tul are mai mul­te res­tan­țe la capi­to­lul trans­pa­ren­ță. Pe pagi­na web, Par­la­men­tul pla­sea­ză la capi­to­lul exe­cu­ta­rea buge­tu­lui pen­tru anul 2016 doar o lis­tă a depla­să­ri­lor de ser­vi­ciu a depu­ta­ți­lor, cu indi­ca­rea sumei chel­tu­i­te, iar la capi­to­lul achi­zi­ții publi­ce nu se găseș­te nicio infor­ma­ție des­pre cum­pă­ră­tu­ri­le făcu­te în anul tre­cut. Con­tac­tat de ZdG, ser­vi­ci­ul de pre­să pre­să al insti­tu­ți­ei a decla­rat că infor­ma­ți­i­le ar putea lip­si deo­a­re­ce sunt pla­sa­te pe noul site al Par­la­men­tu­lui, care din decem­brie 2016 este în lucru și care în urmă­to­rul timp va fi lan­sat. Am între­bat de ce lip­sesc date­le pen­tru anii pre­ce­den­ți. Am fost asi­gu­ra­ți că ni se va da un răs­puns dacă vom reve­ni mai târ­ziu.