Observatorii din partea CSI declară că alegerile din UTA Găgăuzia au respectat standardele democratice

Alegerile din Găgăuzia au respectat standardele democratice și s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legii. O astfel de concluzie a fost făcută de experții Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare CSI. Observatorii internaționali au fost acreditați de Comisia Electorală Centrală din R. Moldova și au monitorizat alegerile din UTA Găgăuzia, notează gagauz.info.

Grupul de experți a urmărit alegerile de la deschiderea secțiilor de votare până la numărarea voturilor.

„În baza monitorizării desfășurate, grupul nostru de experți a concluzionat că alegerile din Găgăuzia din 30 iunie au respectat principiile general acceptate ale democrației și organizarea alegerilor libere și corecte”, a declarat Serghei Karavaev, director adjunct al Institutului cu filiala la St Petersburg.

Reprezentantul filialei Institutului din Moldova, Eugeniu Știrbu, a vorbit despre rezultatele alegerilor referindu-se la cazul concurentului electoral ce a fost exclus din cursă cu o zi înainte: „Monitorizarea a relevat anumite puncte slabe, dar acestea nu au avut un impact semnificativ asupra rezultatelor alegerilor. În general, alegerile au avut loc fără incidente. Credem că CEC și-a făcut treaba”.

La data de 30 iunie, în UTA Găgăuzia au avut loc alegeri pentru funcția de bașcan. Rezultatele preliminare arată că Irina Vlah a câștigat detașat, luând 91,93% din voturi. Pentru actualul șef al autonomiei au votat 49,742 alegători. Pe locul al doilea, s-a plasat deputatul din Adunarea Națională a Bulgariei, Serghei Cimpoeș. Pentru acesta au votat 7,27% din alegători (3932 voturi). Mai puțin de un procent a obținut Ivan Burgudji și Dmitri Manol. 0,89% din alegători (481 de voturi) au votat pentru Burgudji, iar pentru Manol 0,64% din alegători (346 de voturi).