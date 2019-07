O nouă demisie a unui șef de agenție națională

Șeful Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), Vsevolod Bocșanean, și-a dat demisia, anunță deputatul Blocului ACUM, Petru Frunze.

„Șeful ANTA și-a prezentat demisia. Îndemn toți transportatorii să nu mai achite taxe ilegale pentru sistem, milioanele de lei achitate pentru întreținerea sistemului corupt să fie direcționate la modernizarea unităților de transport”, a scris deputatul pe facebook.

Anterior, fiind primar al satului Puhoi, raionul Ialoveni, Petru Frunze a acuzat în mod repetat autoritățile statului din domeniul transportului, inclusiv ANTA, de implicare în crearea unui monopol asupra transportului rutier de pasageri pe anumite rute și de împiedicare a organizării transportului locuitorilor din Puhoi spre Chișinău cu autobuzele primăriei conduse de Frunze.

Agenţia Naţională Transport Auto este autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.