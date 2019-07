Novac oferă detalii despre cauza penală care ar fi fost pornită pe numele lui Vlad Plahotniuc în Elveția

Deputatul PSRM, Grigore Novac, declară că autoritățile elvețiene au informat reprezentanții Procuraturii Generale din R. Moldova despre cauza penală intentată pe numele lui Vlad Plahotniuc pe 19 sau 20 iunie. Totodată, deputatul a declarat că procurorul general, Eduard Harunjen, ascunde informațiile despre acest dosar în mod intenționat.

Totodată, Novac susţine că nu are acte care ar confirma declarațiile sale, dar că a făcut o interpretare pentru a le obține. „Dacă le voi obține, le voi face de îndată publice”, a declarat socialistul.

În acest context, contactaţi de Ziarul de Gardă, reprezentanţii Procuraturii Generale au spus că urmează să verifice informaţiile să să vină cu o reacţie în acest sens