Noul ministru al Apărării promite investiții capitale în infrastructură și condiții mai bune pentru militari

Noul ministru al Apărării, Eugen Sturza promite că începând cu anul viitor instituția pe care o conduce va avea investiții capitale în infrastructura militară și că vor fi create condiții mai bune pentru militarii în termen și prin contract. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.

„Începând cu anul acesta, Ministerul Apărării are o planificare bugetară cu totul diferită față de cea care a fost până acum. Pentru 2018, în premieră vom avea achiziții necesare pentru Ministerul Apărării, vom avea investiții capitale în infrastructura militară, vom crea condiții mai bune pentru militarii în termen și prin contract, fiindcă situația este așa cum este – fără investiții, pe parcursul anilor a devenit critică. Nu mai avem timp să așteptăm, trebuie să intervenim rapid și o vom face în acest an. Veți vedea în acest an, și partenerii noștri străini vor vedea că R. Moldova a fixat o prioritate – securitatea națională și Armata Națională”, a spus Sturza.

Totodată, Sturza a precizat că oficiul de legătură NATO la Chișinău va fi inaugurat „foarte curând. Ne va permite o comunicare mai bună și mai intensivă cu Alianța Nord-Atlantică, să dezvoltăm mai multe proiecte pentru R. Moldova, nu pentru un politician sau altul”.

La 24 octombrie curent, ministrul desemnat al Apărării, Eugen Sturza, a depus jurământul de învestire la Reședința de Stat. Ceremonia a fost oficiată de președintele Parlamentului, Andrian Candu, urmare a disensiunilor între Guvern și Președinție.

Sturza și-a făcut studiile la ASEM, Facultatea de Finanțe. În perioada 2009–2013 a fost Consilier al prim-ministrului R. Moldova în Guvernul Filat, în 2013–2015 a fost șeful cabinetului prim-ministrului R. Moldova în Guvernul Leancă, iar din 2015 – moderator Reforma administrației publice în cadrul Institutului de Politici și reforme Europene.

Eugen Sturza anunță, în declarația sa de venituri și proprietăți pentru anul 2015, un salariu total de 352.941 de lei și alți 301.712 lei pentru efectuarea cercetării științifice comandată de Institutul Politic German la tema „Moldova Strategic Conflict Research”. Sturza deține două apartamente: unul cu o suprafață 101 m.p., și al doilea cu o suprafață de 35.8 m.p. Acesta conduce două automobile: un autoturism Dacia Logan (fabricat în anul 2008) cumpărat în anul 2008 cu 57.172 de lei și un BMW X5 (fabricat în anul 2014) – cumpărat în anul 2015, în valoare de 985.000 de lei.