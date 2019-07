Nicu Popescu, întrebat dacă în ce privește lupta cu corupția, cineva din România poate ajuta: Se vehiculează anumite nume

În cadrul unui interviu acordat pentru Digi24 din România, ministrul de Externe, Nicu Popescu a fost întrebat dacă în privința luptei cu corupția din R. Moldova există vreun nume din România care ar putea ajuta. În replică, Popescu a spus că se vehiculează anumite nume, dar că nu ține de competența sa să anticipeze anumite evoluții.

Anterior, Maia Sandu a spus că Laura Codruța Kovesi în funcția de procuror general ar fi un scenariu minunat pentru R. Moldova.

Între timp, Kovesi a rămas singură în cursa pentru funcția de procuror șef european, după ce principalul contracandidat al fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție a fost numit în fruntea Parchetului Financiar din Franța.