Moldova, încotro? Trei răspunsuri de Ziua Independenței

R. Moldova nu poate fi independentă atât timp când pe teritoiul său se află o armată străină, calea de dezvoltare a țării este doar Uniunea Europeană, iar între Blocul ACUM și PSRM este nevoie mai mult de fapte și atitudine decât de acorduri. Declarațiile sunt făcute de liderii PAS și PPDA, aflate la guvernare, de Ziua Indepdendenței.

Maia Sandu și Andrei Năstase au fost abordați de presă cu întrebări în timp ce s-au apropiat pentru discuții cu grupul de protestatari Occupy Guguță, care a afișat mai multe pancarte în timpul ceremoniei de depunere de flori la monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt de către oficiali.

„Republica Moldova nu poate fi independentă pe deplin atunci când are o armată străină pe teritoriul ei, atunci când nu are independență energetică. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem, dar trebuie să insistăm pe aceste lucruri, să adoptăm politici, să implementăm proiecte care ne-ar asigura această independență energetică și să insistăm pe plan internațional și regional pentru ca armata Federației Ruse să fie retrasă”, este răspunsul prim-ministrei liderei PAS Maia Sandu, întrebată dacă la 28 de ani, R. Moldova este cu adevărat indepdendentă.