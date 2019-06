Ministrul Justiției și-a dat demisia. Pe cine propune Maia Sandu în locul acestuia

La o distanță de două săptămâni după ce a fost învestit în funcție, ministrul Justiției, Stanislav Pavlovschi și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut public de prim-ministra Maia Sandu, care a precizat că în locul acestuia va fi propusă candidatura Olesei Stamate.

„Îi mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o până în acest moment. În același timp, am înaintat propunerea ca doamna Olesea Stamate să fie numită în funcția de ministru al justiției. Doamna Stamate a fost până în prezent Președinte al Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER). Îi mulțumesc că a acceptat propunerea de a face parte din echipa guvernamentală și îi doresc mult succes în activitate”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul AGER, Olesea Stamate era responsabilă de sectoarele reforma administraţiei publice şi justiţie & afaceri interne. Aceasta este magistru în studii europene avansate (Colegiul Europei), absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, avocat licenţiat. Specializată în domeniul justiţie şi afaceri interne şi reforma administraţiei publice centrale. A lucrat anterior în cadrul Fundaţiei Soros-Moldova, iar mai târziu, în calitate de expert în diverse proiecte, iar printre beneficiari au fost Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei. Posedă experienţă de peste zece ani în managementul şi evaluarea proiectelor.