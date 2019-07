Ministerul Economiei, condus de un milionar. Ce avere declară Vadim Brînzan

Vadim Brînzan vine la șefia Ministerului Economiei cu o avere impresionantă, cinci apartamente, o vilă, două case de locuit, cinci mașini, dar și peste două milioane de dolari în conturile bancare. În declarația de avere și interese depusă la accederea în funcție, acesta mai declară că deține împreună cu familia sa și acțiuni în două companii americane – acțiuni care sunt apreciate la valoarea de 3 200 000 USD.

În 2018, noul ministru al Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, obținut un venit în valoare de 84.718 USD din devidente și dobânzi de la Bank of America, I&Y Generation Partners și JPMorgan Chase. Soția sa a obținut un venit de 79.551 USD de la aceleași companii și de la Bank of America.

Familia Brînzan declară un teren extravilan în valoare de 45.083 de lei.

Totodată, ministrul Economiei și Infrastructurii declară două case, o vilă și cinci apartamente dintre care unul în SUA și patru în R. Moldova. Apartamentul din SUA a fost cumpărat în 2014 cu 650 mii USD. Celelalte patru apartamente din R. Moldova au o valoare totală de peste două milioane de lei. Trei apartamente Brînzan le-a obținut în 2017, în baza unor contracte de investiții.

Noul ministru al Economiei mai deține din 2013 o casă de locuit în SUA, a cărei valoare cadastrală indicată a fi de 1.650.000 USD.

Ministrul Economiei declară cinci automobile: un Chevrolet din anul 2014 și procurat în același an, pe care ar fi achitat cu 338.000 de lei; un BMW M3, anul fabricării 1999, procurat tot în acel an cu 95.000 USD; un Lexus, fabricat în 2019 și procurat în același an cu aproximativ 52 mii USD; un Porsche, produs și procurat în 2018, pe care a plătit 52.533 USD, și un Mercedes-Benz GLE 43 AMG din 2017 – de 82.295 USD.

Din declarația de avere mai aflăm că familia lui Vadim Brînzan deține și mai multe active financiare în țară și în străinătate. Ministrul declară că păstrează în bănci aproximativ 1,8 milioane USD, iar alte 456 mii USD le-a declarat la rubrica „fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare”.

Vadim Brînzan a făcut și investiții în Florida, în diferite companii, în valoare totală de peste două milioane USD.

Vadim Brînzan este absolvent al Universității Harvard, specializarea finanțe. Conform CV-ului său, din 2001 și până în prezent, are activități financiar-bancare și investiționale. Este fondator la Logos Advisors LLC, o companie de investiții cu capital privat cu sediul în Miami. Anterior a fost fondator sau cofondator la alte companii private din SUA sau Marea Britanie. A candidat anterior la funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, dar nu a reușit să câștige concursul. Este fiul Nadejdei Brînzan, deputată în primul Parlament al R. Moldova.