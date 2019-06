Maia Sandu va întreprinde prima sa vizită oficială în calitate de premier la București

Maia Sandu a dat curs invitației președintelui Klaus Iohannis și prim-ministrei Viorica Dăncilă, de a efectua prima sa vizită oficială în capitala României. Vizita la București va avea loc la 2 iulie, iar la 4 iulie Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială și la Bruxelles.

„Astăzi am avut o convorbire telefonică cu Președintele României, Klaus Iohannis. I-am mulțumit Președintelui Iohannis pentru sprijinul constant acordat de România cetățenilor din Republica Moldova. Am discutat despre necesitatea avansării în implementarea proiectelor comune dintre România și Republica Moldova. Președintele Iohannis ne-a asigurat de susținerea domniei sale și a României în procesele de integrare europeană a țării noastre”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Maia Sandu a declarat că a primit o invitație și din partea cancelarului german Angela Merkel, așa că pe agendă și-a programat și o vizită la Berlin. Întrebată dacă preconizează să meargă în timpul apropiat și la Moscova sau la Kiev, Maia Sandu a declarat că nu are planificate astfel de vizite.