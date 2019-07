Maia Sandu: „Există şansa de a semna un acord cu PSRM pentru alegerile locale”

Prim-ministra R. Moldova, Maia Sandu, este de părere că un acord între PSRM și ACUM în vederea alegerilor locale, ar trebui să fie semnat. Aceasta susţine că este vorba despre un „acord de neagresiune în campanie”. Declaraţiile au fost facute în cadrul unui interviu pentru Cotidianul.md.

Totodată, prim-ministra, Maia Sandu, a spus că nu este luată în calcul varianta precum că la alegerile locale, PSRM și ACUM să aibă un candidat comun.

Alegerile locale generale vor avea loc la data de 20 octombrie. Proiectul de hătărâre privind stabilirea datei a fost votat unanim la 18 iunie, de către deputații Parlamentului R. Moldova. Astfel, campania electorală pentru alegerile locale generale ar putea începe la 20 septembrie curent.

Până atunci, atribuțiile de Primar General interimar al municipiului Chișinău sunt asigurate temporar de Adrian Talmaci, secretarul interimar al Consiliului municipal Chişinău. Măsura a fost luată ca urmare a constatării vacanței funcției de edil-șef al Capitalei, având în vedere decizia Consiliului municipal Chişinău din 4 iulie de a-l demite din funcţie pe Ruslan Codreanu.