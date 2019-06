Maia Sandu, despre zborurile suspecte din această noapte: „Îi vom aduce înapoi pe cei care se fac vinovați”

În seara zilei de ieri, după ce Partidul Democrat a anunțat că se retrage în opoziție, în presă au apărut informații despre faptul că mai multe avioane au fost surprinse în timp ce decolau de pe Aeroportul Chișinău. La bordul unuia dintre avioane s-ar fi aflat și familia deputatului Ilan Șor. În cadrul emisiunii „În Profunzime”, prim-ministrul Maia Sandu a declarat că este la curent cu cele întâmplate. Aceasta a menționat că dacă la bod se aflau și persoane care au încălcat legea, se vor face demersuri pentru întoarcerea lor în R. Moldova.

În susținerea declarației sale, Maia Sandu a adus drept exemplu România: „Avem exemplu când anumiți politicieni au încălcat legea și au încercat să se ascundă pe un continent sau altul și până la urmă, indiferent de țara de destinație pe care au ales-o, au fost aduși înapoi și au răspuns în fața legii. O să facem tot ce trebuie pentru ca Plahotniuc și cei din anturajul lui să plătească pentru ilegalitățile comise”.

În această noapte Partidul Democrat a confirmat prin intermediul unui comunicat de presă că Vladimir Plahotniuc a pleca din țară. Aceștia menționează însă că liderul PDM a mers să își viziteze familia.