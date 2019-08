Maia Sandu: Comisia care l-a selectat pe Flocea pentru șefia CNA nu ar trebui să mai organizeze concursuri

Șefa Guvernului afirmă că nu a fost un concurs onest la Comisia juridică, numiri și imunități atunci când a fost selectat candidatul pentru funcția de director al Centrului Național Anticorupție (CNA). Prin urmare, Maia Sandu sugerează că ar trebui să fie schimbată legea, astfel încât din comisie să nu facă parte doar deputați.

„Nu a fost un concurs onest și toată lumea a putut să vadă asta după ce a fost publicată lista de pontaj. Vă amintesc că PAS are un singur membru în această comisie, blocul ACUM are doi membri. În general, concursul a fost făcut în conformitate cu prevederile legii, (…) am avut o comisie în care un partid a avut mai multe voturi și cei care au evaluat din partea acestui partid au fost părtinitori. Concluzia este că partidele politice sau reprezentanții acestora nu pot să organizeze concursuri autentice. Concursurile trebuie să fie organizate în afara politicului. (…) Unele evaluări trezesc foarte multe semne de întrebare. Asta este situația, dacă am fi să avem 60 de voturi, am discuta despre altceva”, a declarat aceasta în cadrul ediției din 2 august a emisiunii „Cutia neagră” de la TV8, adăugând că la Guvern sunt organizate concursuri oneste.