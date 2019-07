Maia Sandu la Bucureşti: „Avem mare nevoie de sprijinul României”

Premierul Republicii Moldova Maia Sandu a declarat, după discuţiile cu Klaus Iohannis, că are încredere că România le va fi alături cetăţenilor în calitate de aliat de bază în „parcursul european”. Maia Sandu a amintit şi de „moştenirea regimului oligarhic”, care este una grea.

Referitor la aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, prim-ministra Maia Sandu, a subliniat că agenda Guvernului este una clară.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, susţine că România este total implicată pentru a sprijini R. Moldova în parcursul său european.

Despre parteneriatul politic pe care l-a semnat Blocul ACUM cu PSRM, Maia Sandu, a declarat „că este unul mai puțin obișnuit, dar a fost singura soluție pentru a săcpa de un Guvern corupt”.

„Fostul Guvern a sărăcit o țară și a terorizat oamenii care nu se subordonau regimului. Când am semnat am pus la baza lui acțiuni concrete, suntem în proces de curățare a instituțiilor statului. Suntem în proces de recuperarea statului, pentru că în trecut statul a fost subordonat unor interese de grup. Avem votul socialiștilor pentru programul de guvernare. Evident, timpul va arăta cît de durabil este acest parteneriat”, a conchis Maia Sandu.

Prim-ministra R. Moldova, Maia Sandu, se află astăzi, 2 iulie, într-o vizită oficială la Bucureşti, fiind prima vizită externă pe care o efectuează după preluarea mandatului. Aceasta urmează să aibă o întrevedere, la Palatul Victoria, cu premierul României Viorica Dăncilă, cu preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu dar şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.