MAI cheltuie mai mulți bani decât Sănătatea și Educația, luate împreună

IDIS Vii­to­rul con­ti­nuă să publi­ce seria de ana­li­ze meni­te să infor­meze publi­cul larg des­pre efi­cien­ța insti­tu­ți­i­lor publi­ce din R. Mol­do­va. Astăzi, exper­tul în poli­ti­ci eco­no­mi­ce, Denis Gorea, a ana­li­zat acti­vi­ta­tea Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI) al R. Mol­do­va.

Exper­tul a con­sta­tat că, în 2016, pen­tru acti­vi­ta­tea aces­tui minis­ter s-au chel­tu­it aproa­pe 2.55 mili­ar­de lei din buge­tul națio­nal. Suma este impre­sio­nan­tă având în vede­re că nu chel­tu­im la fel de mult pe edu­ca­ție și sănă­ta­te lua­te împre­u­nă. Cât de efi­cien­te sunt aces­te chel­tu­ie­li publi­ce în com­pa­ra­ție cu cele efec­tu­a­te de alte țări?

Pen­tru a com­pa­ra efi­cien­ța chel­tu­ie­li­lor publi­ce din acest dome­niu, exper­tul se refe­ră la chel­tu­ie­li­le ce revin MAI și Pro­du­su­lui Intern Brut (PIB). Mol­do­va este lider la capi­to­lul chel­tu­ie­li cu poli­ția. Din fie­ca­re 100 lei pro­du­și de eco­no­mia R. Mol­do­va, achi­tăm aproa­pe 2 lei pen­tru ser­vi­ci­i­le pres­ta­te de poli­țiș­ti, de aproa­pe două ori mai mult decât media pen­tru țări­le din UE. Spre com­pa­ra­ție, Româ­nia achi­tă cu 30% mai puțin decât noi pen­tru ser­vi­ci­i­le MAI.

Dacă R. Mol­do­va ar redu­ce chel­tu­ie­li­le pen­tru MAI la nive­lul celor din țări­le UE, s-ar eco­no­mi­si anu­al aproa­pe un mili­ard de lei. Cu banii eco­no­mi­si­ți am putea repa­ra câte 20 de kilo­me­tri de drum națio­nal în fie­ca­re an, fără a fi nevo­iți să împru­mu­tăm de la insti­tu­ți­i­le inter­națio­na­le pen­tru asta. Spre exem­plu, am putea repa­ra inte­gral dru­mul Chi­și­nău – Vadul lui Vodă în 2018, fără chel­tu­ie­li supli­men­ta­re de la buget.

Pen­tru a sta­bi­li efi­cien­ța MAI, exper­tul Den­si Gorea se refe­ră și la rapor­tul din­tre popu­la­ție și numă­rul de poli­țiș­ti. Con­form date­lor ofi­ci­a­le, nici la acest capi­tol R. Mol­do­va nu stă mai bine. Un anga­jat MAI din Mol­do­va revi­ne la 223 de cetă­țe­nii, cu mult sub media UE de 348 de cetă­țe­ni. Pen­tru com­pa­ra­ție, un poli­țist român ser­veș­te inte­re­se­le a 377 de cetă­țe­ni, cu 154 de cetă­țe­ni mai mult decât cole­gul său mol­do­vean. Dacă R. Mol­do­va ar vrea să ajun­gă țări­le UE din urmă la capi­to­lul efi­cien­ța poli­țiș­ti­lor, ar tre­bui să avem 10 mii de poli­țiș­ti în loc de 16 mii cât avem acum.

Ce ar tre­bui să ne alar­meze este și fap­tul că numă­rul anga­ja­ți­lor MAI pare a fi în creș­te­re, deși popu­la­ția țării este în scă­de­re. Din rapoar­te­le MAI putem afla că la înce­pu­tul lui 2016, Mol­do­va avea deja 16205 de anga­ja­ți a MAI (ofi­țe­ri și sub­o­fi­țe­ri), în com­pa­ra­ție cu 15918 în 2014. Tren­dul aces­ta ascen­dent din Mol­do­va e con­trar evo­lu­ți­ei din țări­le Uniu­nii Euro­pe­ne, unde numă­rul de poli­țiș­ti este în scă­de­re chiar dacă popu­la­ția UE este în creș­te­re. Minis­te­re­le de inter­ne din țări­le UE adop­tă rapid teh­no­lo­gi­i­le moder­ne de supra­ve­ghe­re și, ca rezul­tat, nu mai au nevo­ie de ace­lași număr de poli­țiș­ti pen­tru a asi­gu­ra ordi­nea publi­că.

Ana­li­za efec­tu­a­tă con­sta­tă că MAI ar tre­bui să-și redu­că numă­rul de ofi­țe­ri și sub­o­fi­țe­ri la 10 mii, iar buge­tul – la 1.5 mili­ar­de de lei.