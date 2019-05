„Mă aflu în Europa”. Usatîi, despre alegeri anticipate și când va reveni în R. Moldova

Renato Usatîi susține că nu are niciun dosar în Federația Rusă, iar faptul că ar fi fost dat în căutare este, de fapt, o actualizare a dosarului pe care autoritățile de la Chișinău i l-au intentat anterior. Liderul Partidului Nostru a declarat în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari”, de la TV8, că analizează dacă poate reveni în R. Moldova în contextul unor eventuale alegeri anticipate.



Usatîi susține că în prezent se află într-o țară europeană și nu se poate întoarce în R. Moldova din cauza dosarului intentat pe numele său.



„Mă aflu în Europa din 24 decembrie 2018. Toată lumea știe asta și nu o singură dată am publicat pe rețelele de socializare fotografii din Germania, Viena, Dubai etc. Toată lumea știe că am probleme în R. Moldova. Mă deplasez liber prin lume, iar în R. Moldova problema a rămas prezentă”, a declarat Usatîi.

Usatîi a mai dezvăluit că în urma perchezițiilor efectuate anterior la domiciliul său, ar fi fost îndemnat să renunțe la șefia partidului, iar PN să suțină deschis Partidul Socialiștilor.

Liderul Partidului Nistru a mai precizat că nu are nici un dosar deschis în Federația Rusă și că președintele Igor Dodon, dar și Gherman Gorbunțov, ar fi organizat campanii de denigrare în privința lui.



Usatîi a mai adăugat că președintele Dodon ar fi încercat să convingă Moscova de faptul că Usatîi ar fi urmat să rupă voturile socialiștilor în cadrul alegerilor parlamentare, în acest mod rezolvându-și problemele din R. Moldova.



Întrebat despre participarea Partidului Nostru la eventuale alegeri anticipate, Usatîi a declarat că în cazul în care se va întoarce în R. Moldova, partidul lui ar putea lua mai multe voturi, însă trebuie să analizeze dacă poate realiza acest pas.

Usatîi este anunțat în căutare de autoritățile din R.Moldova din octombrie 2016. Acesta este bănuit că ar fi deposedat pe bancherul rus, Gherman Gorbunțov, de pachetul majoritar, în valoare de peste 113,5 milioane de lei, la banca Universalbank din Chișinău. Usatîi susţine însă că Gorbunţov ar fi cel care ar fi dorit să-l asasineze.