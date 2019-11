„Love story”. PDM întreabă Blocul ACUM dacă este în stare să se „îndrăgostească” de altcineva pentru a conduce Guvernul

În timpul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, președintele fracțiunii Partidului Democrat a comparat coaliația dintre ACUM și PSRM cu un „love story”. În circumstanțele în care Guvernul ar putea fi demis, Diacov a întrebat-o pe Sandu dacă Blocul ACUM este în stare să se „îndrăgostească” de altcineva pentru a putea continua conducerea cabinetului de miniștri.

„Îmi pare că chestia asta cu procurorul a fost un pretext pentru acest conflict și acest love story, care s-a început acum câteva luni, iată că se termină”, a spus președintele fracțiunii PDM.

Democratul a mai precizat că problema procurorului general putea fi rezolvată dacă PSRM și ACUM se așezau la masa de negocieri.

„Odată cu depunerea moțiunii de cenzură, se fizează, dacă vreți, decesul coaliției, sau terminarea dragostei între cele două grupuri politice. Asta am fixat-o vineri. De vineri, până astăzi, toată lumea e plină de emoții. Spuneți, vă rog, am discutat și cu colegii dvs. La fracțiune am așteptat ca dvs să ne spuneți cum vedeți mai departe activitatea Guvernului? Pentru că dacă s-a terminat o dragoste, trebuie să înceapă alta. Dvs sunteți în stare să vă îndrăgostiți de altcineva ca să conduceți acest Guvern?”, a întrebat Diacov, făcând aluzie la o viitoare, eventuală, coliție.