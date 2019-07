VIDEO/ Prim-ministra R. Moldova, Maia Sandu, în vizită oficială la București. Declarații de la Cotroceni

Prim-ministra R. Moldova, Maia Sandu, se află astăzi, 2 iulie, într-o vizită oficială la Bucureşti, fiind prima vizită externă pe care o efectuează după preluarea mandatului. Preşedintele României, Klaus Iohannis, susţine că este foarte important şi simbolic faptul că prima vizita a prim-ministrului Maia Sandu şi a conducerii Guvernului de la Chişinău are loc anume la Bucureşti.

În cadrul întrevederiii, Klaus Iohannis, a declarat că oficialii de la Chişinău vor avea tot sprijinul lui, dar şi al României în cadrul angajamentului noii coaliţii în parcursul european.

Mai mult, în cadrul întrevederii dintre Sandu şi Iohannis, s-a ajuns la o înţelegere potrivit căreia România va acorda asistenţa necesară pentru consolidarea instituţiilor din Republica Moldova. Astfel că va fi creat un grup de experţi din ministerele relevante care să identifice în mod de urgenţă domeniile în care este nevoie de asistenţă.

La rândul său, Maia Sandu, a mulțumit autorităților României dar și cetățenilor români pentru susținerea dezinteresată.

Şefa Executivului este însoţită de către viceprim-ministrul Andrei Năstase, și consilierul Vlad Kulminski, împreună cu delegația de la Parlament, în frunte cu deputatul ACUM Iurie Reniță, Sergiu Litvinenco și socialistul Ion Ceban.

De asemenea, Maia Sandu va avea o întrevedere, la Palatul Victoria, cu premierul României Viorica Dăncilă, cu preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu dar şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.