Consilierii municipali urmau astăzi, 9 iulie, să continue ședința CMC, începută joi, 4 iulie. Aceasta a fost amânată din lipsă de cvorum. Potrivit agendei, pe ordinea de zi sunt înregistrate 82de proiecte de decizii.

Președintele ședinței, Adrian Culai, a anunțat că vineri, 12 iulie, Biroul Permanent se va întruni pentru a stabili data unei noi ședinței.