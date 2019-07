LIVE/ Ședința Parlamentului: Plahotniuc, Candu, Sîrbu și Șor lipsesc

83 de deputați sunt prezenți la ședința Parlamentului din 12 iulie. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte.

La ședință lipsesc democrații Vlad Plahotniuc, Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Eugeniu Nichiforciuc, Otilia Drăguțanu, Constantin Botnari, Vladimir Andronachi și Corneliu Pandevici. De asemenea, de la ședință lipsește Ilan Șor.

Ora 10.40: Cu 74 de voturi, a fost probat Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, semnat la Dușanbe, la 05.10.07.

Ora 10.37. După ce au fost respinse propunerile democraților de a completa agenda ședinței cu mai multe subiecte, Parlamentul a aprobat ordinea de zi.

Ora 10.30: Nu a întrunit numărul necesar de voturi nici solicitarea de a fi invitată în plen pentru audieri ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco.

Ora 10.16: Democrații solicită audierea viceprim-ministrului și ministrului Afacerilor Interne, Andrei Năstase, pentru a oferi explicații referitor la „intimidarea și agresarea președintelui raionului Anenii Noi”. Solicitarea a fost respinsă de majoritatea deputaților.

Ora 10.15: Democrații solicită audierea ministrului Economiei pentru a prezenta stadiul de implementare a proiectului „Drumuri bune 2”. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Ora 10.12: Majoritatea deputaților au refuzat propunerea democraților de a chema ministrul Agriculturii în plen pentru audieri.