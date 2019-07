Parlamentul se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Pe agendă se numără demisia a cinci deputați, modificarea Legii privind controlul tutunului și ratificarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

10.06: Partidul Democrat înaintează o moțiune simplă asupra activității ministrei Finanțelor, Natalia Gavriliță

10.04: La ședință participă 83 de deputați.