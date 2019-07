LIVE/ Ședința Parlamentului: Ce subiecte vor discuta deputații

Deputații se întrunesc într-o nouă ședință, iar pe ordinea de zi se numără 12 proiecte, printre care interpretarea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură, în sensul numirii unui procuror general interimar de către președinte, precum și instituirea unui moratoriu asupra proceselor de privatizare a bunurilor.

10.33: Parlamentul a aprobat un proiect de hotărâre prin care solicită Curții de Conturi realizarea auditului cu privire la privatizarea a patru întreprinderi de stat.

10.14: Deputații Platformei DA anunță despre faptul că noul președinte al fracțiunii a fost numit Alexandru Slusari.

10.12: Pavel Filip a demisionat din funcția de președinte al fracțiunii PDM, acesta urmând a fi înlocuit de deputatul Dumitru Diacov.

10.10: Democrați solicită audierea ministrei Educației, Liliana Nicolaescu-Onofrei, pentru a prezenta informația referitor la acțiunile întreprinse pentru pregătirea instituțiilor școlare de noul an școlar. Inițiativa nu a întrunit numărul suficient de voturi.

10.06: Ședința a început. În sală sunt prezenți 85 de deputați.