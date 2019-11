LIVE/ Ședință la Parlament: Urmează procedura de vot pentru noul Guvern. Partidul Șor se abține, PD – votează, ACUM părăsește sala

Deputații din Parlamentul de la Chișinău se întrunesc, astăzi, 14 noiembrie, în ședință plenară. Pe agendă sunt programate zece subiecte.

Ora 13:28 Guvernul Chicu a fost votat de 62 de deputați din PSRM, PDM și un independent.

Ora 13:14 Cei din blocul electoral ACUM au anunțat că nu vor participa la vot și au părăsit sala de ședință.

Ora 13:07 „Așteptarea de a fi numit premier l-a consumat pe domnul Chicu. Toată încercarea de a ambala acest Guvern într-o haină tehnocrată nu ține. Avem un guvern PDM-PSRM, nici măcar PSRM-PDM ci PDM-PSRM. Trei instituții în stat vor fi concentrate în mâinile lui Dodon: Președinția, Președinția Parlamentului și Guvernul. O să fie un guvern al relansării schemelor. Va fi un Guvern care va aranja drumul lui Dodon spre prezidențiale. Domnul Chicu, ca un bărbat adevărat a lăsat o gaură de 4 milioane, pe care doamna Sandu și guvernul au acoperit-o, iar acum veniți pe loc curat”, a declarat Igor Grosu.

Ora 13:05 PDM anunță că va vota pentru Guvernul Chicu.

Ora 12:58 „Nu avem timp pentru o nouă rundă de alegeri. Am trimis nenumărate invitații către blocul ACUM. Orgoliul nu le-a permis să înceapă o discuție. Majoritatea membrilor din acest Guvern ne sunt foști colegi. Daca am fi fost la guvernare, la unile ministere am fi propus aceiași oameni. Am primit asigurări ca noul Guvern va continua să asigure implementarea Acordului de Asociere”, a declarat Pavel Filip.

Ora 12:57 „Cu o deosebită mândrie vor vota pentru acest Guvern și vor pune umăr ca acest Guvern să reziste”, a declarat Greceanîi.

Ora 12:51 „Colegi socialiști, pe 8 iunie 2019, unde a fost Ion Chicu în acea zi? Nu vorbesc de integritatea și gradul de rudenie cu Dodon a unor propuși miniștri, unde au fost ei? Voi o să ridicați mâna pentru cel care a admis o gaură financiară de 4 milioane. Graba, fără ca doamna prim-ministru să-și depună oficial mandatul. Poate se tem de proteste, poate există frica că Plahotniuc o să ceară mai mult. A doua întrebare, a cui este acest Guvern? El aparține doar unor oameni, este guvernul lui Dodon, negociat în condiții obscure cu Vlad Plahotniuc, urmăriți mai departe acțiunile PG. PSRM este o jucărică pentru Igor Dodon. Eu știu că mulți socialiști, care cu ochii în jos vor vota acest Guvern. PPDA niciodată nu va susține acest Guvern Dodonist. Lupta nu este fializată”, a declarat Alexandru Slusari.

Ora 12:51 Partidul Politic Șor anunță că se va abține de la vot.

Ora 12:50 „Noi ne vom abține de la vot. Noi considerăm că doar alegerile anticipate pot fi soluția pentru depășirea crizei politice”, a declarat Denis Ulanov, deputat din Partidul Politic Șor.

Ora 12:47 Au loc luările de cuvant din partea fracțiunilor parlamentare.

Ora 12:45 Socialistul Vasile Bolea prezintă raportul Comisie Juridice privind programul de activitate și întreaga listă a guvernului.

„Programul de activitate și întreaga listă a guvernului. fost propus Parlamentului în termen de 15 zile, conform legii. Persoanele din lista propusă corespund cerințelor legale privind numirea lor în funcție”, a declarat Bolea.

Hotârârea privind acordarea votului de încredere asupra programului de activitate și componența Guvernului este prezentată în plen.

Ora 12:43 Runda de întrebări și răspunsuri a luat sfârșit.

Ora 12:07 Începe runda întrebări-răspunsuri.

Ora 11:48 Ion Chicu prezintă la tribuna centrală a Parlamentului programul de activitate a noului Guvern.

„Mulțumesc că ați acceptat propunerea mea de a introduce pe agendă acordarea votului de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului Guvern. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Igor Dodon pentru încrederea acordată. Sunt în fața dvs. pentru a vă solicita votul de încredere”, a declarat Chicu.

Ora 11:46 Comisia Juridică Numiri și Imunități a întocmit raportul privind cererea candidatului desemnat la funcția de prim-ministru.

Ora 10:19 Zinaida Greceanîi, președintele Parlamentului: „Propun o pauză de o oră. Comisia să examineze corectitudinea cererii înaintate. Candidatul desemnat este deja în Parlament. Propun fiecare fracțiune să se întâlnească cu domnul Chicu, candidatul desemnat, iar la 11:20 să revenim la ședință”.

Ora 10:16 În adresa președintelui Parlamentului a parvenit o cerere de la candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Ion Chicu.

Cererea lui Ion Chicu:

„În urma consultărilor fracțiunilor parlamentare, președintele R. Moldova a luat decizia să desemneze subsemnatul în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Vă aduc la cunoștință că programul de activitate și întreaga listă a Guvernului, conform anexei, și în temeiul art. 147, al. 2 și 147, despre adoptarea regulamentului Parlamentului, ROG includerea prioritară în ordinea de zi a ședinței de astăzi, 14 noiembrie, a chestiunii privind acordarea votului de încredere a Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului cu dezbaterea programului de activitate și examinarea listei Guvernului.

Cu respect, Ion Chicu, candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru”.

Majoritatea deputaților a votat pentru includerea pe ordinea de zi.

Ora 10:13 „Suplimentar, sunt câteva propuneri, solicit includerea a trei proiecte pe ordinea de zi care țin de trei demisii”, a solicitat președintele Comisiei Juridice, Sergiu Litvinenco

demisia judecătorului CSJ, Tatiana Vieru

demisia judecătorului CSJ, Ion Druță

Demisia unui deputat, este vorba despre Ion Ceban.

Propunerea a fost acceptată.

Ora 10:11 „Am luat act de cererea domnului Țîcu de a părăsi fracțiunea DA. Astfel, domnul Țîcu nu mai face parte din fracțiune”, a declarat deputatul Perciun.

Ora 10:07 La ședință sunt prezenți 88 de deputați.

Ședința începe la 10:00.