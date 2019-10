VIDEO/ Planul Guvernului privind asigurarea suportului pentru buna organizare a alegerilor din 20 octombrie

Secretarul General al Guvernului, Andrei Spînu, prezintă, astăzi, 7 octombrie, „Planul Guvernului privind asigurarea suportului necesar pentru buna organizare a alegerilor din 20 octombrie”.

13:09 „Posta Moldovei distrubuie pliante electorale, ceea ce este inadmisibil. Urmează să se investigheze. Am sesizat PCCOCS privind unele tranzactii dubioase care vin în țară în timpul campaniei. Să investigăm de unde vin banii.

Am semnat o indicație prin care am cerut ca să nu se admită ca funcționarii publici să participe în campania electorală în timpul orelor de munca. Întâlnirile cu alegătorii să aiba loc în afara orelor de muncă. Întrunirile să fie binevole. Pacienții, elevii, studenții și oricare dintre alegători să meargă binevol la întâlniri și nu obligați de cineva Am solicitat ca toți candidații să fie tratați egal. Vom investiga orice frauda și orice tentativă de corupere a alegătorilor. În cazul în care vor exista abuzuri din partea funcționarilor, aceștia ar putea fi demiși”, a declarat Spînu.