LIVE/ Petru Jardan a rămas fără imunitate parlamentară

Procurorul general interimar, Dumitru Robu, a venit și la ședința de astăzi a Parlamentului, unde solicită încă o dată ridicarea imunității deputatului Partidului „Șor” Petru Jardan.

„Întreaga societate vrea să afle adevărul”, a declarat Robu.

15:08. Cu votul a 58 de deputați, lui Petru Jardan i-a fost ridicată imunitatea parlamentară.

14:23. Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco, prezintă raportul.

14:22. Alaiba: Vă spun care este urgența: acest furt a fost în 2014, oamenii deja plătesc din buzunarul propriu, haideți să purcedem la vot.

14:19. Robu: neprezentarea lui Jardan nu este motivată, nu-i sunt încălcate drepturile.

14:17. Vladimir Cebotari: Poate ar trebui să mergeți un pic în formă de zig-zag. Care este acea urgență care face imposibilă amânarea subiectului pentru ziua de luni?

14:12. Robu: Organele de urmărire penală dispun de informații precum că el intenționat a părăsit țara.

14:11. Denis Ulanov susține că Jardan nu este actualmente în Republica Moldova, dar va reveni luni.

Petru Jardan, pentru care ieri procurorul general interimar a solicitat ridicarea imunității, s-ar afla în România și declară că cererea procurorului este o surpriză pentru el.

Ieri, 19 septembrie, procurorul general interimar a cerut, în plenul Parlamentul de la Chișinău, și ridicarea imunității parlamentare deputatului Vladimir Cebotari, declarând că democratul ar fi fost implicat în procesul de concesionare a aeroportului Internațional Chișinău. Ulterior, 53 de deputați au votat pentru ridicarea imunității. În semn de protest, democrații au părăsit sala de ședință înainte ca solicitarea procurorului general interimar să fie supusă votului.

„Pentru efectuarea investigațiilor pe acest caz, procurorii au pornit mai multe cauze penale în care figurează mai multe persoane, inclusiv deputații Petru Jardan, Vladimir Cebotari, Ilan Șor, precum și alte persoane. Cauzele au fost pornite în prezența temeiurilor rezonabile privind comiterea infracțiunilor prevăzute de Codul penal, în articolele 190 alin. (5), 191 alin. (3), (5), 243 alin. (3) literele a) și b), 327 alin. (3), 328 alin. (3) litere b) și c), dar și în articolul 335 alin. (3). Investigația are în vizor acțiunile unui grup de persoane din care făcea parte și deputatul Petru Jardan. Potrivit PG, acesta, în perioada 2012-2014, atunci când deținea funcția de director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău a comis abuz de serviciu, prin faptul că„a creat condițiile necesare pentru concesionarea Aeroportului”. Pe când era membru al Grupului de lucru pentru elaborarea studiului de fezabilitate al acestui parteneriat public-privat, deputatul „a acționat în interesul unui grup criminal organizat și a indicat condiții de concesionare în defavoarea statului”. Aceasta a inclus și păstrarea taxei de modernizare de 9 euro per pasager la plecare pentru concesionar, dar și necesitatea selectării concesionarului prin concurs închis”, preciza ieri Procuratura Generală (PG) într-un comunicat de presă.