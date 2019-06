LIVE/ Maia Sandu susține o conferință de presă după ce PDM a anunțat că se retrage

Maia Sandu susține o conferință de presă la scurt timp după ce Partidul Democrat a anunțat că se retrage de la guvernare prin demisia Guvernului Filip.

„Decizia de azi a PDM de a merge în opoziție este firească, deși întârziată. Nu există demisie a unui Guvern care nu există. Guvernul Filip nu mai există din 8 iunie 2019. Acțiunile abuzive ale lui Plahotniuc, blocarea instituțiilor statului, șantajul și amenințările cetățenilor, utilizarea structurilor paramilitare, agresarea presei, sunt acțiuni care nu vor rămâne nepedepsite. După ce ani întregi a terorizat toată țara, Plahotniuc și câțiva din anturajul său au încercat să nimicească orice urmă de democrație, ținând în captivitate o țară întreagă timp de 7 zile, inclusiv proprii membri de partid pentru securitatea unui singur om, Plahotniuc. În foarte scurt timp, justiția independentă va aplica sancțiunile corespunzătoare, conform literei și spiritului legii pentru cetățeanul Plahotniuc și cei care au încălcat prevederile legale și care i s-au subordonat direct. Sperăm că decizia PDM este una asumată și sinceră și nu reprezintă o capcană prin care își rezervă timp pentru pregătirea de acțiuni subversive”, a zis Sandu.

„În acest sens, pentru a demonstra că PDM își asumă rolul de partid de opoziție le solicităm: conducătorii PDM să retragă toate forțele paramilitare și toate persoanele din jurul instituțiilor publice, să renunțe la orice manifestație publică pentru a evita conflicte și situații violente, să înceteze terorizarea funcționarilor publici și să nu mai dea indicații ilegale. Judecătorii Curții Constituționale să-și revizuiască toate actele neconstituționale din perioada 7-9 iunie și să-și dea, in corpore, demisia. Procurorul general, Eduard Harunjen să-și dea demisia, imediat”, a cerut Sandu.

„Dragi cetățeni, vă mulțumesc pentru curajul dvs, pentru că ați fost alături în aceste zile și ați crezut în noi. Această victorie este a dvs”, a punctat Sandu. „Am câștigat în fața răului. sunt onorată să fiu prim-ministrul acestei țări, să fiu prim-ministrul dvs”, a mai zis Maia Sandu, care crede că decizia PDM este legată de presiunea opiniei publice.

„Avem de curățat instituții de stat, avem de crescut profesionalismul, pentru ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat până acum”, a declarat Sandu, în prima conferință de presă după ce Guvernul Filip a anunțat că va elibera cabinetele. Aceasta a precizat că pentru ziua de sâmbătă, 15 iunie, va anunța o ședință operativă a Guvernului.