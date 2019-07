LIVE/ Irina Vlah, învestită în funcția de bașcan: „Totul ne va reuși cu așa speaker, premier, bașcan și cu așa popor”

La ceremonia de inaugurare a celui de-al doilea mandat al Irinei Vlah în funcția de bașcan al UTA Găgăuzia participă șeful statului, Igor Dodon, prim-ministra Maia Sandu, și președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

Printre invitați se numără diplomați, dar și o delegație a Dumei Federație Ruse, formată din adjunctul președintelui Dumei de Stat, Olga Epifanova, și președintele Comisiei de externe din camera superioară, Konstantin Kosaciov. La ceremonie participă și mitropolitul Vladimir.

Ora 19.45: Un mesaj de felicitare și susținere pentru Irina Vlah a adresat președintele Igor Dodon. Acesta a declarat că va face tot posibilul ca să fie aprobate de Parlament toate legile referitor la autonomie. „Sunt sigur că totul ne va reuși cu așa speaker, premier, bașcan și cu așa popor. Haideți să ne unim forțele pentru ca oamenii să trăiască mai bine”, a declarat Igor Dodon.

Ora 19.40: După depunerea jurământului, Irina Vlah a ținut un discurs în fața mulțimii: „Vom construi neapărat un aeroport în Ceadîr-Lunga și o stație de electricitate în Vulcănești. (…) Trebuie să visăm și să acționăm. Avem prieteni adevărați: Turcia și Rusia, care întodeauna ne susțin. Avem donatori din UE. (…) Anunț campania de reîntoarece a cetățenilor acasă drept o prieritate a mea. Vom întoarce viața în satele noastre. În următorii patru ani toate proiectele sociale începute vor fi continuate”.

Ora 19.17: Irina Vlah a depus jurământul de învestire în funcție.

La 30 iunie, Irina Vlah a fost aleasă pentru al doilea mandat consecutiv de bașcan al autonomiei găgăuze de aproape 92% dintre participanții la vot. Scrutinul a fost validat la 11 iulie.