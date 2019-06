LIVE/ Dodon și conducerea Parlamentului fac declarații după anunțul PDM

Președintele Igor Dodon și conducerea Parlamentului susține o conferință de presă după ce Partidul Democrat a anunțat că Guvernul Filip își dă demisia.

„Sincer vă felicit că prin verticalitate, prin faptul că nu ne-am dat șantajați, am ajuns la această victorie. Uzurpatorii au recunoscut înfrângerea”, a declarat Igor Dodon.