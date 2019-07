LIVE/ Democrații propun nume noi în Comisia de anchetă privind frauda bancară: Alexandru Jizdan și Grigore Repeșciuc

Pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 5 iulie figurează zece subiecte, printre care proiectele de hotărâri privind aprobarea cererilor de demisie a președintei Comisiei Electorale Centrale Alina Russu, vicepreședintei instituției Rodica Ciubotaru și a unui membru, Iurie Ciocan, dar și a unui judecător al Curții Supreme de Justiție, Valeriu Doagă.

Astăzi, plenul urmează să se pronunțe asupra solicitării democraților de a completa componența „Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare” cu două nume: Andrian Candu și Vladimir Cebotari.

Parlamentul va examina astăzi și modificări la Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, Legea cu privire la serviciul diplomatic, Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și Legea cu privire la recensământul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014.

Ora 12.50: Deputatul Dumitru Alaiba prezintă Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246/2017.

Ora 12.30: Democrații solicită introducerea lui Andrian Candu și a lui Vladimir Cebotari în componența Comisiei parlamentare pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din R. Moldova și investigării fraudei bancare.

Comisia juridică a avizat negativ solicitarea democraților, pe motiv că cei doi deputați ar fi în conflict de interese referitor la subiectul fraudei bancare și a solicitat delegarea altor persoane.

Președintele fracțiunii PDM din Parlament, Pavel Filip a propus în componența Comisiei pe Alexandru Jizdan și Grigore Repeșciuc. PDM urmează să formuleze o nouă inițiativă legislativă în acest sens. Comisia juridică a declarat că va verifica eventualul conflict de interese în privința lui Jizdan și Repeșciuc, după care va formula un raport.

Ora 12.24: Directorul general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor Anatolie Zagorodnîi a fost revocat din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor.

Ora 12.10: Deputatul Dumitru Alaiba prezintă Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Potrivit lui Alaiba, Anatolie Zagorodnîi a fost numit în funcție cu încălcări.

Ora 12.08: Plenul Parlamentului a aprobat cererea de demisie a judecătorului Valeriu Doagă din funcția de magistrat la Curtea Supremă de Justiție.

Ora 12.05: Plenul Parlamentului a aprobat cererea de demisie a Rodicăi Ciubotaru din funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale.

Ora 12.03: Plenul Parlamentului a aprobat cererea de demisie a Alinei Russu din funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale.

Ora 12.00: Plenul Parlamentului a aprobat cererea de demisie a lui Iurie Ciocan din funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale.

Ora 11.55: Parlamentul a operat modificări în lectură finală prin care funcțiile de secretar general al Guvernului, secretar de stat și de șef/șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat vor avea statut de funcții de demnitate publică. Prin acelelați proiect de lege a fost instituită funcția de secretar general al ministerului, care va substitui funcția de secretar general de stat.

Ora 11.52: Ordinea de zi a fost aprobată.

Ora 11.50: Deputata Maria Ciobanu a solicitat procurorului general să se autosesizeze și să se prezinte de urgență în plenul Parlamentului pentru a cere ridicarea imunității lui Ilan Șor și a celorlalți membri ai fracțiunii Partidului „Șor”, pe motiv că numele acestora s-ar regăsi în Raportul Kroll. La rândul său, Marina Tauber a replicat deputatei Ciobanu că ar fi „procuror și judecător în aceeași persoană” și a întrebat-o de ce nu cere ridicarea imunității președintei Parlamentului, Zinaida Greceanîi, numele căreia, de asemenea, s-ar regăsi în Raportul Kroll.

„Nu aveți capacitatea de a fi mai inventivi”, a replicat Zinaida Greceanîi.

Socialistul Ion Ceban i-a replicat deputatei Tauber că aceasta dă dovadă de „obrăznicie fără margini”.

Ora 11.40: Nu a acumulat numărul necesar de voturi nici propunerea fracțiunii PDM de a audia în plen ministra Agriculturii în legătură cu pagubele cauzate de ploile cu grindină din ultima perioadă.

Ora 11.35: Partidul „Șor” solicită introducerea pe ordinea de zi a proiectelor privind includerea reprezentanților fracțiunii în compenența Comisiei care elucidează frauda bancară și în componența Comisiei care anchetează modul de privatizare a proprietăților publice. Solicitările nu au acumulat numărul necesar de voturi.

Ora 11:27: Fracțiunea Partidului „Șor” propune introducerea pe ordinei de zi a inițiativei privind alegerea Marinei Tauber în calitate de președintă a Comisiei drepturile omului. Inițiativa nu a acumulat numărul necesar de voturi.

Ora 11.25: Democrații propun excluderea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor a directorului general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Anatolie Zagorodnîi. Proiectul nu a acumulat numărul necesar de voturi.

Ora 11.18: Democrata Ludmila Guzun propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de lege cu privire la acordarea suportului lunar de 200 de lei familiilor cu copii de la 0 la 18 ani. Proiectul nu a acumulat numărul necesar de voturi.

Ora 11.12: Democratul Gheorghe Brașovschi anunță inițiativa PDM de a introduce pe ordinea de zi a proiectul de lege care propune mărirea de la 100 de lei la 500 de lei a indemnizației pentru 35 000 de veterani. Proiectul nu a întrunit numărul suficient de voturi pentru a fi introdus pe ordinea de zi.

Ora 11.10: Democrații solicită audierea în ședința următoare a Parlamentului a ministrului de Externe Nicu Popescu în legătură cu declarația făcută de acesta precum că conflictul din regiunea transnistreană a fost un „război civil”.

Ora 11.08: Deputații PAS anunță schimbarea conducerii fracțiunii. Respectiv, Igor Grosu este noul președinte al fracțiunii PAS, iar Radu Marian – secretar al fracțiunii.

Ora 11.05: Ședința Parlamentului se declară deschisă. Și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au înregistrat: Vlad Plahotniuc, Anghel Agache, Vladimir Andronachi, Violeta Ivanov, Eugeniu Nichiforciuc, Ilan Șor, Alexandr Oleinic și Alexandr Nesterovschi.