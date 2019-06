VIDEO/ Declarațiile PDM după Consiliul Politic Național al partidului: Democrații se retrag de la Guvernare

În cadrul Consiliului Politic Național al PDM, democrații au luat decizia de a se retrage de la guvernare. Vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotari, a declarat că decizia fost luată pentru a soluționa blocajul politic.

„Având în vedere lipsa deschiderii spre dialog a partidelor parlamentare, dar în același timp pentru de a debloca criza în care se află țara, Partidul Democrat a decis retragerea de la guvernare”, a declarat Cebotari, menționând că începând de astăzi, membrii Guvernului Filip își vor da demisia.

Totuși, democrații susțin în continuare că Guvernul Sandu nu este legitim, iar alegerile anticipate sunt soluția pentru deblocarea situației politice.