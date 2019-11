VIDEO/ Ion Chicu a făcut declarații după ședința săptămânală cu Dodon și Greceanîi

Președintele R. Moldova, Igor Dodon, prim-ministrul Ion Chicu și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi fac declarații de presă după ședința săptămânală de lucru.

„Am avut două vizite pe extern: una la Moscova, alta la Londra. Colegii lucrează deja pe subiectele anunțate după vizita la Moscova.

La Londra am participat la forum, au participat reprezentanți din șase tări. Am prezentat profilul țării noastre. În linii mari, R. Moldova este atractivă pentru investiții private, dar cu o remarcă: să investim în drumuri și infrastructură.

Pe 12 decembrie voi merge într-o vizită la Kiev, voi participa la un summit. Tot săptămâna trecută, m-am întâlnit cu ambasadorul SUA, ambasadorul Federației Ruse și cu ambasadorul României în R. Moldova. Am discutat subiecte bune și importante cu domnul Ioniță. ”, a declarat Chicu.

Chicu a mai declarat că astăzi, 25 noiembrie, va avea o întrevedere cu șeful misiunii Fondului Monetar Internațional în R. Moldova.

După învestirea Guvernului Chicu, Dodon a anunțat că, în fiecare zi de luni, se va întruni în ședință de lucru cu prim-ministrul Ion Chicu și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi.