Jurnalistul Constantin Grigoriță reclamă că i s-a interzis, din nou, accesul la un eveniment al Președinției

„Astăzi, încă o dată, fără motive mi s-a refuzat accesul la briefingul d-lui Dodon de la reședința de stat din str Nicolae Iorga 23”, scrie fotoreporterul Constantin Grigoriță, pe o rețea de socializare. Solicitat de ZdG, Grigoriță a precizat că nimeni „nici nu au dorit să vină cu explicații”.

„Băieții de la SPPS (Serviciul Pază și Protecție de Stat) au spus să discut cu Carmena (Lupei, șefa serviciului de presă a președinției), dar ea nici nu a dorit să se apropie de mine să dea explicații”, zice jurnalistul.

Solicitată de ZdG, Carmena Lupei ne-a spus că nu poate discuta cu noi despre interzicerea accesului la un eveniment al președintelui pentru Constantin Grigoriță și că „la acest subiect răspunde Ion Ceban, purtătorul de cuvânt al președinției. Contactați-l pe el”. Ion Ceban are însă telefonul mobil decontectat.

Nu este pentru prima dată când Constantin Grigoriță reclamă faptul că i se interzice accesul la un eveniment al președinției. La conferința de presă organizată pe 26 iulie la reședința de stat de la Condrița, acestuia i-a fost interzis accesul, pe motiv că numele său nu se regăsea în lista reprezentanților media care au primit acreditare la eveniment. Ulterior, organizațiile de media au cerut Președinției să vină cu explicații.

Refuzurile președinției de a-l primi la evenimente pe Constantin Grigoriță au apărut la scurt timp după ce, la 24 iunuarie curent, la fel în cadrul unei întâlniri cu presa, Grigoriță i-a adresat o întrebare incomodă lui Igor Dodon. „Cum președintele țării poate să meargă să-și ceară scuze de la cel care ne-a agresat? Au împușcat cu tehnică grea. Cu tancuri, cu trei tancuri. Eu am fost acolo, am văzut. Nu am împușcat eu. Cum un președinte poate să-și ceară scuze de la agresor?”, l-a întrebat Grigoriță pe șeful statului, la scurt timp după ce Dodon a fost în regiunea transnistreană.