Jurnalistul Constantin Grigoriță reclamă că i s-a interzis, din nou, accesul la un eveniment al Președinției

Astăzi, 12 decembrie, fotojurnalistul Constantin Grigoriță a mai primit un refuz. Interdicţia repetată de a accede la conferinţa de presă a şefului statului, în cadrul căreia a prezentat raportul după un an de mandat prezidențial. Asta pentru că Grigoriţă a fost singurul jurnalist curajos din zecile de oameni de presă prezente la una dintre conferinţele lui Igor Dodon, care l-a întrebat: „Cum preşedintele ţării poate să meargă să-şi ceară scuze de la cel care ne-a agresat? Au împuşcat cu tehnică grea. Cu tancuri, cu trei tancuri. Eu am fost acolo, am văzut. Nu am împuşcat eu. Cum un preşedinte poate să-şi ceară scuze de la agresor?”



„RECIDIVA lui Dodon: Ca să nu permită accesul jurnaliştilor indezirabili, Preşedinţia lui Dodon a inventat acreditarea la fiecare eveniment? Iar invitaţie să se acrediteze primesc doar unele instituţii de presă. Cât o să mai suportăm această bătaie de joc a lui Dodon faţă de jurnalişti?, se indignează fotojurnalistul Constantin Grigoriță.

Nu este pentru prima dată când Constantin Grigoriță reclamă faptul că i se interzice accesul la un eveniment al președinției. La conferința de presă organizată pe 26 iulie la reședința de stat de la Condrița, acestuia i-a fost interzis accesul, pe motiv că numele său nu se regăsea în lista reprezentanților media care au primit acreditare la eveniment. Ulterior, organizațiile de media au cerut Președinției să vină cu explicații.

Refuzurile președinției de a-l primi la evenimente pe Constantin Grigoriță au apărut la scurt timp după ce, la 24 iunuarie curent, la fel în cadrul unei întâlniri cu presa, Grigoriță i-a adresat o întrebare incomodă lui Igor Dodon. „Cum președintele țării poate să meargă să-și ceară scuze de la cel care ne-a agresat? Au împușcat cu tehnică grea. Cu tancuri, cu trei tancuri. Eu am fost acolo, am văzut. Nu am împușcat eu. Cum un președinte poate să-și ceară scuze de la agresor?”, l-a întrebat Grigoriță pe șeful statului, la scurt timp după ce Dodon a fost în regiunea transnistreană.

Totodată, menționăm că la 16 noiembrie, Curtea de Apel Chișinău a decis în procesul de judecată intentat președintelui Igor Dodon de către fotoreporterul Constantin Grigoriță, că șeful statului nu poate beneficia de imunitatea acordată de lege în cazurile când litigiul vizează accesul la informații de interes publi.

Constantin Grigoriță, membru al Asociației Presei Independente (API), l-a acționat în judecată pe Igor Dodon pentru îngrădirea accesului la conferințele de presă organizate de Președinție. Prima instanță a considerat că șeful statului are imunitate și nu poate fi acționat în judecată, așa că a respins cererea jurnalistului. Instanța de apel a calificat ca neîntemeiată decizia magistraților de la Judecătoria Chișinău și a notat că jurnalistul nu contestă opiniile exprimate de către Preşedintele ţării, ci contestă îngrădirea neîntemeiată a accesului la informaţie, chestiune care nu se încadrează în imunitatea respectivă.

Fotoreporterul, asistat de avocatul API Vitalie Zama, l-a acționat pe Igor Dodon în judecată, invocând îngrădirea accesului la informație. Judecătoria Chișinău a decis însă că președintele beneficiază de imunitate și nu poate fi acționat în judecată. „Preşedintele R. Moldova nu poate fi supus judecăţii în ordine civilă, iar pe cale de consecinţă, o eventuală cerere de chemare în judecată îndreptată împotriva acestuia nu este pasibilă judecării în procedură civilă”, este menționat în decizia instanței de fond.

Decizia a fost contestată la CA Chișinău, iar, la 16 noiembrie curent, judecătorii au decis în lipsa părților că Igor Dodon nu beneficiază de imunitate în contextul accesului la informație: ”Consideră încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) din 30 august 2017, ca neîntemeiată şi ilegală, deoarece în speţă reclamantul nu contestă opiniile exprimate de către Preşedintele ţării, ci contestă îngrădirea neîntemeiată a accesului la informaţie, chestiune care nu se încadrează în imunitatea respectivă”, au motivat magistrații de la CA Chișinău.

Așadar, magistrații de la Apel au casat încheierea Judecătoriei Chișinău și au remis pricina în instanța de fond, pentru a fi acceptată cererea de chemare în judecată.