Iurie Leancă, despre banii pe care a vrut să-i ducă în România și pașaportul diplomatic

După ce zilele trecute, în presă au apărut informații că Iurie Leancă ar fi încercat să scoată din țară 50 de mii de euro, dar a fost întors din drum de oamenii legii pentru că nu avea toate actele în regulă, astăzi, 13 august, fostul premier vine cu explicații.

Fostul prim-ministru confirmă că a încercat să traverseze frontiera R. Moldova cu suma de 50 de mii de euro și anunță că va acționa în judecată mai multe persoane pentru „încălcarea abuzivă a protecției datelor cu caracter personal”, dar și distribuirea de informații false despre persoana sa.

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Iurie Leancă explică proveniența banilor.

„Aceștia sunt banii mei, munciți onest până în 2009 când am venit în politică. Sunt bani câștigați de-a lungul timpului cât am lucrat (2 ani) ca diplomat la Haga cu salariu de 10.000 de euro lunar sau cât am fost vicepreședintele celei mai prospere companii din Moldova (alți 7 ani)”, se arată în postare.