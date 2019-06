Iuie Ciocan și-a anunțat demisia. Pleacă și din funcția în care avea salariu de 70 de mii de lei pe lună

Iurie Ciocan, membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC) și director al Centrului de Implementare a Reformelor a anunțat că pleacă din ambele funcții deținute.

Iurie Ciocan a declarat pentru AGORA că a renunțat la funcția de membru CEC pentru că este „în dezacord modificarea legislației care a diminuat drastic statutul membrului CEC”.

„Membrii CEC nu pot să fie vulnerabili în fața Parlamentului. Ce ține de Centrul de Implimentare a Reformelor, noi am încheiat un acord de rezeliere a contractului de consultanță. Vreau să se înțeleagă că eu nu am fost angajat de Guvern. a fost un contract de consultanță din cadrul unui proiect”, susține Ciocan pentru portalul agora.md.

Conform informațiilor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, Iurie Ciocan a indicat venituri salariale din funcția de director al Centrului de Implementare a Reformelor de 826 mii de lei (68,8 mii de lei lunar). Fiind membru al CEC, Ciocan a ridicat o îndemnizație în valoare de 86,7 mii de lei.

Iurie Ciocan este unul dintre cei mai longevivi membri pe care i-a avut vreodată CEC. Acesta a activat în cadrul instituției din anul 2003. A fost membru CEC, apoi secretar al CEC. Din 2011 și până în 2016 a fost președinte al CEC, iar ulterior a fost, din nou, membru al CEC.