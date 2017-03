Ion Balan despre Leancă la Ministerul de Externe: „În condițiile dificile când s-a votat Guvernul nu a fost alături de majoritatea parlamentară”

Ali­an­ța de guver­na­re i-a pro­pus lui Iurie Lean­că func­ția de minis­tru al Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne încă în iulie 2016, la ulti­ma ședin­ță a Par­la­men­tu­lui din sesiu­nea primăvară-vară, atun­ci când a fost sem­na­tă decla­ra­ția pri­vind buna-guvernare și s-a dis­cu­tat des­pre „con­lu­cra­rea mult mai strân­să pe subiec­te de inte­res națio­nal, în spe­cial, într-un con­text euro­pean”. Lide­rul PPEM a decla­rat că ulti­me­le dis­cu­ții au avut loc acum câte­va săp­tămâ­ni, dar nu au încă o fina­li­ta­te. Afir­ma­ți­i­le au fost făcu­te de Iurie Lean­că la 30 mar­tie, înca­drul emi­siu­nii „Impor­tant” de la TVC 21.

„Am avut anu­mi­te dis­cu­ții, nu pot zic că le-a fina­li­zat fără suc­ces, nu știu dacă vom avea dis­cu­ții, fiind­că tim­pul tre­ce foar­te repe­de. Este o ches­tie când până la ale­ge­ri ai doi ani și ceva, dar acum ai un an și ceva. Acum, cel puțin mie, îmi este foar­te clar: pen­tru a refa­ce ima­gi­nea bună de altă­da­tă a R. Mol­do­va, iar ima­gi­ne bună înseam­nă spri­jin poli­tic, finan­ci­ar, resur­se, inves­ti­ții ș.a., va fi mult mai greu decât am făcut asta în 2009, atun­ci câd am venit la pute­re… Deci, anu­mi­te dis­cu­ții am avut, să vedem dacă va exis­ta o fina­li­ta­te”, a decla­rat Lean­că, care a recu­nos­cut că acum jumă­ta­te de an în urmă i-a fost pro­pu­să func­ția de vice-președinte al Par­la­men­tu­lui, dar pe care a refuzat-o, deo­a­re­ce nu ar pre­zen­ta inte­res. Între­bat dacă demo­cra­ții i-au pro­pus func­ția, Iurie Lean­că a decla­rat că lide­rul PL, Mihai Ghim­pu ar fi venit cu ini­ția­ti­va.