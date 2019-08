Iohannis: „Relația cu R. Moldova reprezintă o prioritate de prim rang pentru România”

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut marți, 27 august, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul primirii șefilor de misiuni și a consulilor generali cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române. În cadrul acestui discurs, șeful statului român a declarat că relația cu Republica Moldova reprezintă o prioritate de prim rang pentru România, dar și pentru el personal.

„La 2 iulie, am avut plăcerea de a avea, la București, o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Moldova în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Am reiterat atunci, ca și acum, întreaga susținere a României și a mea personală, în condițiile angajamentului ferm al noului Guvern pentru parcursul european, pentru avansarea Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova. De asemenea, am stabilit continuarea proiectelor de cooperare, mai ales a celor de interconectare strategică, derulate de România în Republica Moldova, precum și pentru consolidarea instituțiilor Republicii Moldova. Vă încurajez să acționăm în continuare și pentru a maximiza beneficiile acțiunii Uniunii Europene în Republica Moldova”, a precizat președintele în cadrul discursului oficial.

Klaus Iohannis a mai ținut să menționeze că România a susținut, prin acțiunea sa, transferul pașnic de putere care a avut loc la Chișinău la 14 iunie și care a pus capăt situației de criză politică.