În Parlament va fi propusă demiterea lui Zagorodnîi din funcția de director al Agenției de Soluționare a Contestațiilor

Membrii Comisiei Economie, Buget și Finanțe, au susținut astăzi, 3 iulie, inițiativa deputatului Dumitru Alaiba, cu privire la prezentarea în plenului Parlamentului a unui proiect de demitere a lui Anatolie Zagorodnîi din funcția de director al Agenției Naționale de Soluționae a Contestațiilor.

Dumitru Alaiba susține că Zagorodnîi a fost numit în funcția respectivă, deși nu avea experiența necesară.

„Motive de a-l demite pe domnul Zagorodnți sunt multe. Conflicte de interese, dosarul depus incomplet, afiliere politică de facto, lipsa transparenței procesului, concursul pur formal. Dar principalul argument – Partidul Democrat l-a numit cu încălcare clară a criteriilor legale. Anatol Zagorodnîi nu are experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul achiziţiilor publice, condiție clar stipulată în Hotărârea 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor (art 14 pt d)”, precizează Dumitru Alaiba.

Deputatul democrat Vladimir Cebotari a declarat însă că Zagorodnîi poate fi demis doar la solicitarea a trei dintre consilierii Agenției, dar nu la inițiativa Parlamentului. Astfel, aprobând o astfel de hotărâre, deputații ar încălca legea.

Fostul deputat democrat Anatolie Zagorodnîi a fost numit de Parlament în funcția de Director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor la începutul lunii februarie curent.

Anatolie Zagorodnîi este unul dintre cei 14 deputați comuniști care la 21 decembrie 2015 și-au anunțat „detașarea de Partidul Comuniștilor” și formarea Platformei parlamentare social-democrate „Pentru Moldova”. Ulterior, toți cei 14 deputați au aderat la Partidul Democrat.