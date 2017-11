Ilan Șor nu s-a prezentat la ședința de judecată pe cazul lui Chiril Lucinschi. Ce motiv a invocat?

Primarul de Orhei, Ilan Șor, nu s-a prezentat astăzi în ședința de judecată pe cazul lui Chiril Lucinschi, în care este citat ca martor al acuzării. Șor a transmis prin avocații săi că nu s-a putut prezenta pentru că face o investigație medicală.

„A fost precizat motivul de neprezentate a dlui Șor, acesta este la o investigație medicală. Mă aștept la orice ședință să vină cineva, eu am venit la fiecare ședință, când am fost chemat. A șaptea lună merge de când respect totul, dar stau închis acasă. Nu trebuie să uităm că dl Șor vine din partea acuzării ca martor, și dacă acuzarea consideră că e important, asta trebuie respectat – ceilalți martori n-au confirmat învinuirea, sper că dl Șor la fel o să facă”, a spus Lucinschi.

Pe altă parte, procurorul pe acest caz, spune că nu consideră oportun să renunțe la mărturiile lui Șor.

„Martorul acuzării, Ilan Șor prin avocat a depus o cerere în instanță să fie anulată ședința de audiere a lui, pentru că a fost programat la un centru medical, cu probleme cardiace. Am solicitat termen de o săptămână pentru următoarea ședință, ca să fie respectat termenul de citare prealabilă. Consider că la următoare ședință se va prezenta. Sunt circumstanțe obiective care duc la mânarea ședinței. În calitate de procuror, nu consider oportun să renunțăm la acest martor, consider că trebuie să fie prezent și va fi prezent la următoare ședință”, a spus procurorul.