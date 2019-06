Igor Dodon: Suntem foarte aproape de o explozie a situației. Stați acasă!

La scurt timp după ce Curtea Constituțională a punctat că Guvernul urma a fi format până ieri, 7 iunie, respectiv, potrivit legii, președintele ar urma să dizolve Parlamentul, Igor Dodon anunță o conferință de presă.

Igor Dodon anunță că nu va dizolva astăzi Parlamentul și că așteaptă rezultatele negocierilor dintre PSRM și blocul ACUM. În același timp, acesta a chemat la discuții ambasadorii Federației Ruse, SUA și UE în R. Moldova pentru a afla dacă aceștia vor recunoaște un eventual vot asumat astăzi de cele două fracțiuni. Potrivit șefului statului, cei care vor vota s-ar putea alege cu dosare penale deschise pentru „tentativă de lovitură de stat”.

Șeful statului afirmă că s-ar pregăti destabilizarea situației prin aducerea organizată a protestatarilor și inflitrarea în rândurile acestora a provocatorilor, de aceea s-a adresat cetățenilor cu solicitarea de a nu ieși în stradă, iar forțelor de ordine, de a-și exercita atribuțiile legale și a nu admite provocări.

„Situația este una foarte complicată și gravă. Suntem în preajma unei destabilizări masive a situației din R. Moldova. (…) Se pare că se încearcă prin destablizare, de a mai prelungi mandatul de guvernare. Fiecare ia decizia sa. Personal, nu am chemat lumea în stradă. Noi am făcut tot posibilul ca să nu fie destabilizare”, a început Igor Dodon conferința de presă.

„Conform Constituției R. Moldova, art. 85, pct. 1, președintele, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul. Mai mult decât atât, potrivit hotărârilor Curții Constituționale din 2013, doar președintele R. Moldova are dreptul de a dizolva Parlamentul. (…)Nimeni nu are dreptul. Numai președinte. Nicio prevedere nu mă obligă să semnez astăzi dizolvarea Parlamentului. (…) Astăzi nu voi semna decretul de dizolvare a Parlamentului. În funcție de situație, luni voi invita fracțiunile parlamentare pentru consultări, așa cum prevede Constituția. (…) Eu știu că există decizia Curții Constituționale obligă președintele, dar președintele trebuie să se adreseze la Curtea Constituțională pentur ca aceasta să constate circumstanțele, în caz concret. Consider că în claitate de garant al Constituției, mă voi adresa după ce consult fracțiunile parlamentare și nimeni nu mă obligă să fac acest lucru astăzi”, a precizat șeful statului.

Al doilea mesaj al lui Igor Dodon a vizat posibilitatea legală a partidelor de a negocia astăzi formare aunui nou Guvern, după ce CC a anunțat că termenul legal a expirat la 7 iunie.

„Întrebarea de bază este: va fi sau nu recunoscut votul comun din Parlament, dacă astăzi va fi vot(…) Dacă găsesc ei limbă comună astăzi și creează o majoritate parlamentară și votează speakerul, premierul. Toți știau că dizolvarea este pe 9 și toți știau că astăzi o să fie ședința Parlamentului. Jocurile acestea… Întrebarea de bază este: va fi recunoscut un astfel de vot? Răspunsul este evident. Pe intern, la sigur, cei care controlează puterea nu vor recunoaște. Curtea Constituțională nu va recunoaște. Mai mult decât atât, Procuratura va deschide dosare penale pentru tentativă de lovitură de stat. Eu cunosc lucrul ăsta. Dacă vor vota și vor merge înainte, înseamnă că au curaj. Dar pe extern va fi recunoscut asemenea vot și majoritate parlamentară? Am convocat ambasadorii UE, SUA și Federației Ruse la ora 11.00”, a declarat șeful statului.

Al treilea mesaj. Vreau să mă adresez către cetățenii R. Moldova: stați acasă! Știu că încearcă să vă impună să ieșiți în Piață. Noi știm cum s-au pregătit pe parcursul ultimilor săptămâni. Dragi concetățeni nu ieșiți în stradă, nu ieșiți la proteste astăzi, mâine. Miza este să vă impună. O să infiltreze câteva sute de provocatori. Un mesaj separat către organele de ordine, în primul rând poliția: domnilor ofițeri, știm că ați primit indicații să nu vă implicați în caz de provocări. În calitate de comandandat al forțelor armate vă cer să nu admiteți provocările. Situația de azi și mâine nu va mai fi ca ieri și alaltăieri. S-a trecut liniile roșii și chiar regret acest lucru.

N-am scos familia din țară, deși vin o mulțime de mesaje. Vă rog, respectați legislația.

Suntem foarte aproape de o explozie a situației. Stați acasă cu copii. Eu discut cu partenerii externi și discut cu fracțiunile”, a declarat Igor Dodon.