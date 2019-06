Igor Dodon l-a invitat din nou pe Klaus Iohannis în R. Moldova

Şeful statului, Igor Dodon, a avut astăzi, 26 iunie, o convorbire telefonică cu Preşedintele României, Klaus Iohannis, în care potrivit lui Dodon s-a trecut în revistă întreaga agendă a relaţiilor bilaterale, remarcând necesitatea aprofundării acestora. Totodată, Dodon a făcut o invitaţie repetată omologului său de peste Prut, de a întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova, asta după ce în 2017, Klaus Iohannis nu a dat curs invitaţiei de atunci.

„Am constatat cu satisfacție intensificarea contactelor la toate nivelurile și în toate domeniile de interes comun. Am remarcat faptul că România este partenerul comercial principal al Republicii Moldova. Totodată, am exprimat recunoștință partenerilor români pentru sprijinul acordat țării noastre în mai multe domenii. Sunt ferm convins că dialogul nostru strategic va fi impulsionat după formarea majorității parlamentare și a Guvernului de la Chișinău. La finele convorbirii am reiterat invitația pentru dl. Klaus Iohannis de a întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

În noiembrie 2017, prin Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, şeful statului, Igor Dodon, a trimis o scrisoare adresată lui Klaus Iohannis, prin care îl invita să aibă o întrevedere în R. Moldova.



Klaus Iohannis, a răspuns la invitaţia de atunci a lui Igor Dodon, că va veni în R. Moldova la timpul potrivit.

Tot astăzi, 26 iunie, și Maia Sandu a purtat o discuție telefonică cu Președintele României, Klaus Iohannis, iar la data de 2 iulie pleacă la București în prima sa vizită oficială în calitate din prim-ministră.