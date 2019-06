Igor Dodon, despre decizia CC: „Criza politică și constituțională a fost depășită”

Președintele Igor Dodon salută decizia luată astăzi de Curtea Constituțională prin care au fost anulate deciziile luate anterior cu privire la dizolvarea Parlamentului și declararea neconstituțională a Guvernului condus de Maia Sandu.

Decizia Curții Constituționale vine la scurt timp după ce PDM a declarat că se retrage în opoziție, iar Igor Dodon a făcut un apel către CC prin care a solicitat ca magistrații să își revizuiască hotărârile, or în caz contrar acesta va cere Parlamentului și Guvernului numirea unor judecători noi la Înalta Curte.